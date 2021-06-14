Remziye Özkömürcü vefat etti

Seslendirme sanatçısı, kurgu yönetmeni, sunucu, şair ve DJ Bülent Özkömürcü ile Ahmet Özkömürcü, Melike Urgancı ve Nurperi Gündoğdu’nun anneleri, eski Kahveciler Odası Başkanı merhum Ünsal Özkömürcü’nün eşi Remziye Özkömürcü hayatını kaybetti.

Sabaha karşı rahatsızlanan Remziye Özkömürcü, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesinin bugün saat 11.00’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diler.