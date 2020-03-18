‘Rencide etmeden yardım ediyoruz’

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, hayırseverlerle muhtaç insanlar arasında köprü olduklarını söyledi.

Yapılan yardımlar çerçevesinde acil ihtiyacı olanları önceleyerek sınıflandırma yaptıklarını belirten Öztekin, “Ne yazık ki, muhtaç durumda birçok insan var. Hayırseverleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için biraz daha ayrıntılı araştırma yapıyoruz. Gayemiz hayırseverin Allah rızası için verdiğini gerçekten hak sahibi olana ulaştırmaktır. Bize başvuru yapan ailelerin öncelikle evlerini ziyaret ederek hem kendilerini yakinen tanımış oluyoruz hem de ihtiyaçlarını tam belirlemiş oluyoruz.” dedi.

‘RENCİDE ETMEDEN YARDIM EDİYORUZ’

Yardım yaparken muhtaçları rencide etmediklerini vurgulayan Öztekin, “Hayırseverler gönül rahatlığıyla bize yardımlarını ulaştırabilirler. Hayırseverlerin yaptığı yardımları can-I gönülden ve bir vebal olarak bilip yardıma muhtaç olanlara ulaştırıyoruz, ulaştırmaya devam edeceğiz.

Bir hafta içerisinde 150 öğrenci kardeşimize kıyafet ve ayakkabı dağıtımımızı tamamladık. Dodurga, Alaca ve Laçin ilçelerimizin köylerinden Çorum merkezindeki kardeşlerimize gıda ve giyeceklerini ulaştırdık. Siz de Cansuyu Derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz. Bu üç aylarda yardıma muhtaç kişileri unutmayan hayırseverlere teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah'ın da kıyamet günü onları unutmamasını niyaz ediyorum.” açıklamasını yaptı.