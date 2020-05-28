Restoran ve kafeler yeniliklerle açılıyor

Türkiye'deki restoran ve kafelerin koronavirüs sürecinde normalleşmeyle 8 - 15 Haziran arasında açılması bekleniyor.

3 aydır kapalı olan mekanlar sıkı hazırlık yapıyor. Sosyal mesafe, tek kullanımlık ürünler ve mobil menüler öne çıkacak. Koronavirüsle mücadele sürecinde ardı ardına normalleşme adımları atılırken şimdi sıra restoran ve kafelere geldi. Henüz net bir tarih verilmemekle beraber Türkiye'de restoranların 8 - 15 Haziran arasında sıkı tedbirlerle açılması bekleniyor. Sektörde 2.5 milyon kişi çalışıyor. Türkiye'de 110 bin kafe, restoran ve lokanta hizmet veriyor.