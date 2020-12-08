Restoranlar ve semt pazarlarıyla ilgili kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, restoranların çalışma saatleri ve semt pazarlarına ilişkin yeni kararlar aldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan Meclis, şu kararları aldı:

MADDE 1- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 01/12/2020 tarihli ve 2020/102 sayılı Kararının 1. maddesinde yer alan hükümlere ilave olarak 07/12/2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde; yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanabilmesi amacıyla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi online yemek ile market sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10:00 – 24:00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

MADDE 2- İçişleri Bakanlığının, 30/11/2020 tarihli ve 20076 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları” konulu Genelgesi kapsamında, İlimiz genelinde ikinci bir talimata kadar hafta sonları? Cuma günleri saat 21:00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05:00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması ilk uygulamasının 04/12/2020 Cuma günü saat 21:00’de başlayan ve 07/12/2020 Pazartesi günü saat 05:00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden, bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam ettirileceğinden dolayı hafta sonu kurulan semt pazar yeri ile ilgili düzenleme yapma ihtiyacı hâsıl olduğundan ilimiz merkezi Akkent (TOKİ) Mahallesinde haftanın pazar günleri kurulan semt pazarının kuruluşunun ve faaliyetlerinin sokağa çıkma kısıtlamasın olduğu günlere denk gelmesi ve buna bağlı olarak, semt pazarı yerinde satış yapan pazarcı esnafının ve alış veriş yapan ve pazar yeri hizmetinden faydalanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için söz konusu semt pazarının ikinci bir talimata kadar aynı adreste haftanın Çarşamba günleri kurulmasına karar verildi.

MADDE 3- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.