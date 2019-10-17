Rize’nin yeşil incisi artık Çorum’da

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Zafer Özkaya ve Hasan Yurtvermez’in yaptığı Sırdem Çay Keyfi Fabrika satış mağazası açıldı.

Albayrak Caddesi numara 16/B (Albayrak İlkokulu yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Sırdem Çay Keyfi Fabrika Satış Mağazası, kimyasal ve katkı maddesi içermeyen %100 doğal ürünleri ile Çorum’da farklı çay keyfi sunmayı hedefliyor.

Çorumlu ve Rize’li iki girişimci kokusu, rengi ve tadıyla Rize’nin yeşil incisi olarak kabul edilen Sırdem Çay’ı, Çorumlularla tanıştırmak için fabrika satış mağazası açtı.

İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesinin ilk fabrika satış mağazası olma özelliği taşıyan işletmelerinde Çorum halkına Sırdem Çay’ın farkını hissettireceklerini belirten işletme sahipleri Özkaya ve Yurtvermez; “Farklı ve keyifli tadı ile çeşitli çay seçenekleri ile yapabileceğiniz hoş sohbetler, özenle seçilmiş damak lezzetleri, ve standartların üstünde işletmecilik anlayışımız ile bambaşka bir yaşam tarzı sunmak için varız.” dedi

Fabrika Satış Mağazası’ndan önce çay ocakları, kırathaneler ve kafelerde toptan satışı yaptıklarını belirten Özkaya ve Yurtvermez, müşterilerden aldıkları memnuniyet ve olumlu geri dönüşlerden sonra fabrika satış mağazası açmaya karar verdiklerini söyledi.

Sırdem Çay’ın farkını tüm Çorum halkına göstereceklerini belirten ikili, Sırdem Çay lezzetini tatmak isteyen herkesi 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da Albayrak Caddesi’ndeki açılışa davet etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 17:18