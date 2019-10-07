Romatoloji uzmanı göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Romatoloji Uzmanı Alper Sarı hizmet vermeye başladı.

Romatoloji uzmanı göreve başladı

FATİH AKBAŞ
Geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Romatoloji Uzmanı Alper Sarı hizmet vermeye başladı.
Yaklaşık 1 yıldır Romatoloji uzmanının bulunmadığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar Ankara yada Samsun’a sevk ediliyordu.
Hasta kabulüne başlayan Romatoloji uzmanı Alper Sarı ile hastaların takip ve tedavileri artık Çorum'da yapılabilecek.

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