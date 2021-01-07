Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak.

Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, son başvuru tarihinin 20 Ocak olduğu ve müracaatların şahsen veya posta yoluyla yapılması istenildi.

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