İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarım Öğretim Görevlisi alacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

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