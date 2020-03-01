‘Rusya Türkiye’ye musibetten başka bir şey getirmeyecek’

Özgür-Der Çorum Şube Başkanı Murat İslam, “Rus hava kuvvetlerinin saldırısı sonucunda İdlip’te 34 askerin şehit olması hepimizi yasa boğdu, kahrolduk” dedi.

Resmi makamların şimdilik doğrudan Rusya’yı değil, Esad rejimini suçlasa da bu kalleş saldırının baş sorumlusunun Rusya olduğunu belirten Murat İslam, “Rabbimiz bu kardeşlerimizi mazlumlar için zalimlere karşı verdikleri savaş sebebiyle kendi katında lütfuyla mükâfatlandırsın ve şahadetlerini kabul etsin. Rusya Türkiye’ye musibetten başka bir şey getirmeyecektir. Son saldırı da gösterdi ki Rusya’nın Suriye’deki hedefleriyle Türkiye’nin hedefleri aynı değildir ve hiçbir zaman da olmadı zaten... Türkiye’nin Rusya ile yaptığı ittifakın özünde ne anlam ifade ettiğini ve bundan sonra yapılacak anlaşmaların nasıl sonuçlar üreteceğini anlamak için, birazcık olsun tarihe bakmakta yarar var” şeklinde belirtti.

“Biz Suriye’de verilen mücadelede ABD ve Avrupa’ya güvenmiyoruz ama Rusya ve İran’a olan güvensizliğimiz daha fazladır” diyen İslam, “Adeta pusu kurarak askerlerimizi hedef alan Rusya’nın bu acımasız tavrına rağmen, özellikle yandaş medya marifetiyle öylesine zehirli bir algı operasyonu yapılıyor ki, Putin’e en küçük bir eleştiri yapmak bile “emperyalistlerin adamı” olmakla eş değer görülebiliyor. Rusya’yı Suriye’ye getiren İran’ın mezhepçi politikalarıdır. İdlip’de ki son durum ve bu saldırıların en önemli müsebbiplerinden biride hiç kuşkusuz İran’dır. İran’ın mezhepçi bölgesel politikaları yüzünden Rusya tarih boyunca sıcak denizlere inme stratejisini gerçekleştirmiş oldu. Türkiye ise başından beri Suriye direnişini destekledi, gelinen noktada askeri varlık olarak da Suriye’de bulunuyor ve Rusya ve İran ile de karşı karşıya kalmıştır. İdlib Suriye’nin kan gölüne çevrilmesi senaryosunun son halkası olmuştur. Esed ve destekçilerinin Türkiye’nin gözlem noktalarını muhasara altına alarak ve askerleri vurarak Türkiye’yi sıkıştırabileceğini düşünmüş ancak yanılmıştır.

Türkiye yaptığı saldırılarla Esed’in yalnızca askerlerini değil, kimyasal silah, varil bombası ve füze tesisleri ile mühimmat depolarını ve askeri hava alanlarını da imha etmektedir. Türkiye’de Esed, İran ve Rusya adına çalışan ciddi bir muhalefet var.

“İdlib’de ne işimiz var?” diyen muhalefeti de kınıyoruz. Bu tutum ve açıklamalardan Türkiye’de esas meselenin muhacir meselesi olmadığını, salt bir muhalefet mantığıyla Esedçilik yapıldığını görüyoruz. Rusya adına Esed adına, İran adına Türkiye’de utanç verici faaliyet yürütenlerden de haberdarız. Putincilik ve Esedçilik yapanların Rus ve Esed askerleriyle cehennemde buluşacaklarını da gayet iyi biliyoruz. Biz bugün olduğu gibi yarında barbarların, zalimlerin, ırkçıların yanında değiliz, bilakis mazlum ve mustazaflarla birlikteyiz. Hayatını kaybeden asker ve mücahitlerin boş yere ölmediğini biliyoruz. Yıllardır zulme direnen Suriyeliler ve onlara kol kanat geren askerler ile iftihar ediyoruz. İdlib’de şehit olan askerler için Allah’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.