Rütbeleri silinen darbecinin ismi de silindi

Çorum Valiliği, 28 Şubat post modern darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin adını taşıyan iki okulun ismini değiştirdi.

Valiliğin 05.11.2021 tarih ve 36321913 sayılı onayı ile Çorum Osmancık ilçesinde bulunan ve darbeci Ahmet Çörekçi’nin adını taşıyan iki eğitim yuvasına milletin benimseyeceği isimler verildi.

Valiliğin onayıyla 1997’de inşa edilen “Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu”nun ismi “Osmancık Yatılı Bölge Ortaokulu” olarak değiştirildi.

Yine aynı binada yer alan “Org. Ahmet Çörekçi İlkokulu”na ise “Osmancık İlkokulu” ismi verildi. Kararının ardından isim tabelaları yenilenirken, değişiklik ile ilgili her iki okulun remi web sitesinden duyuru yapıldı.

Akit’in haberine göre dönemin Devlet Bakanı Bekir Aksoy’u Merkez Orduevi’ne davet ederek darbe tebligatını yapan Ahmet Çörekçi’nin ismi iki okuldan temizlendi.

Çörekçi’nin ismi Çorum Osmancık ilçesinde Org. A. Çörekçi Caddesi’nin lekelemeyi sürdürürken, ilçede bulunan Hava Orgeneral Ahmet Çörekçi Anıtı ise utanç vesikası olarak durduğu belirtildi.

KARAR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Karar ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyadan valiliğe tebrik yağdı. Abdulmenaf Tekeci isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, “Valimize çok teşekkürler. Rabbim razı olsun” derken, Abdullatif Çimenci ise “Hamd olsun. Bir lekeden daha kurtulduk. Şükürler olsun. Valimize sonsuz teşekkürler. İnşallah en yakın zamanda o yol kenarındaki ucubeden de kurtuluruz” diyerek ilçede utanç vesikası olarak duran “Hava Orgeneral Ahmet Çörekçi Anıtı”nın da bir an önce kaldırılmasını talep etti. (Akit)

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021, 20:56