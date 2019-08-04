‘S-400 bir meydan okumadır'

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “S-400 meselesi 'one minute' değerinde bir meydan okumadır” dedi.



TBMM’nin tatile girmesinin ardından seçim bölgesi Çorum’a gelen milletvekili Erol Kavuncu, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Önce Çorum ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Kavuncu, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden gelen talepleri dinledi.



Hem içeride hem dışarıda olağanüstü bir sürecin yaşandığını dile getiren Kavuncu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

S-400’ler ile Türkiye’nin kendini koruyarak güvenliğini sağlayacağını dile getiren Kavuncu, Türkiye’nin kendi parasıyla aldığı silahlardan rahatsızlık duyanların, yaptırım tehdidi kartını oynamaya başladığına dikkat çekti.

15 Temmuz’un Türkiye’yi yok etmeye yönelik bir işgal girişimi olduğunu ifade eden Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu aziz milletin, bu ülkeyi parçalamak, bölmek, yok etmek isteyenlere fırsat vermediğini kaydetti.

Çorum’un güçlü bir sanayi alt yapısına sahip olduğunu da anlatan Kavuncu, “Çorum’u daha ileri götürmek için milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, il başkanım ve şehrin tüm dinamikleri ile çalışmalar yapıyoruz. Bu şehri bir adım daha ileri taşımak için projelerimiz var. Bu projelerin hayata geçmesi için girişimlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir dizi ziyaretlerimiz oldu. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Çorum için toplumun tüm kesimleriyle el ele gönül gönüle vererek çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumların doğal refleksi ve atan damarı olduğunu kaydeden Kavuncu, “Sivil toplum kuruluşlarımızı önemsiyoruz. STK’lar halkla aramızda bir köprü. Sivil toplum kuruluşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya ve işbirliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.



Programa İnsani Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Zekeriya Işık ve 55 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2019, 19:44