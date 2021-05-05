Saadet Terzioğlu hayatını kaybetti

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Merhum Zeki Terzioğlu'nun eşi Saadet Terzioğlu (86) hayatını kaybetti.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Ahmet Nedim Terzioğlu, Necdet Yılmaz Terzioğlu ve Nedret Erbaş'ın annesi, İlyas Erbaş'ın kayınvalidesi Saadet Terzioğlu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Denizli'de toprağa verildi.

HAKİMİYET, Saadet Terzioğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 22:31