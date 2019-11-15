Saadettin işe başladı

HABER-YORUM/EROL TAŞKAN

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak ilk mesai gününe dün başlayan Saadettin'in heyecanı da mutluluğu da görülmeye değerdi. Hayattaki en büyük isteği iş sahibi olup ailesine gururla bakabilmek olan Saadettin, küsüp darılmadan, bıkıp usanmadan aramayı sürdürdüğü iş muradına kavuştu.

Sabah erkenden hazırlanan Saadettin'e işyerine kadar arkadaşlık edip, ilk günün heyecan ve mutluluğunu paylaşmak nasip oldu bizlere de çok şükür.

Kıymetli ailesinin izniyle, Saadettin'e yol arkadaşlığı etme onuruyla payelendik. Takım elbiseler içinde fidan gibi boyuyla ve gülen gözleriyle karşımda dimdik duran delikanlının gönlünü saran şükür ifadeleri bizi de sarıp sarmaladı.

Geceyi uykusuz ve heyecanla geçirdiğini, sabaha kadar kendisine destek olup, kendisi için kaygı çeken herkese dua ettiğini anlattı. Bismillah diyerek adım attığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kapısı, bundan böyle Saadettin için rızık kapısı olacak inşallah.

VALİ'DEN MESAJ BAŞKAN'DAN ÇİÇEK

Sabah saatlerinde sosyal medyadan paylaştık iş başı müjdesini. İlk kutlama mesajı Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'den geldi, ardından da Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın da Saadettin'in sevincini hayırlı olsun çiçeği ile paylaştı.

Gülen gözlerinde yıllarca sabretmenin izlerini, heyecanını, sevincini ve biraz da kaygısının izleri var. Nasıl olacağına ve hangi şartlarda çalışacağına dair duyduğu kaygıları, Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer ve personelinin samimi yaklaşımı ile biraz olsun sükun buldu.

Görev yeri Atatürk Spor Salonu olarak belirlenen Saadettin Asalıoğlu, bundan sonra hem bu memleketin sporuna, gençlerine ve geleceğine hizmet edecek, hem de ailesinin geçimini gururla sürdürecek.

Hayırlı olsun gül yüzlü paşam. Yeni işin ve yeni işyerin ömür boyu sana mutluluk getirsin, bereket ve huzur getirsin inşallah.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 20:20