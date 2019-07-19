Saat kuleleri diyarı: ÇORUM

RECEP MEBET

Çorum’un simgeleri arasında yer alan Saat Kulesi, ilçelere de model oldu.



Sungurlu, Alaca ve Osmancık’ın ardından Kargı, Dodurga, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerine de birer saat kulesi yapıldı.

İlçe meydanlarını süsleyen saat kuleleri, tarihi bir geleneği yaşatırken farklı mimarileriyle de dikkat çekiyor.



SAAT KULESİZ 6 İLÇEMİZ KALDI

Çorum merkez dahil 8 ilçede saat kulesi bulunurken Bayat, Boğazkale, İskilip, Laçin, Oğuzlar ve Uğurludağ’ın da aralarında bulunduğu 6 ilçeye de birer saat kulesi yapılabileceği belirtiliyor.

Saat kulelerinin, yerel semboller olarak tanıtımda kullanılabileceğine işaret edilirken Çorum’un ilçeleriyle birlikte yurt içi ve yurt dışında bu yönüyle de ön plana çıkabileceği değerlendiriliyor.