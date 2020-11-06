Saat Kulesi çevresinde sokak sağlıklaştırması yapılacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Saat Kulesi çevresinde bulunan alanlarda sokak sağlıklaştırması yapacak.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan Kasım ayı toplantısında Çöplü Arastası Dikiciler Arastası ve çevresinde sokak sağlıklaştırması yapılması ile ilgili gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, bu projenin Çöplü Arastası restorasyonu projesi olmadığını ifade ederek, “Bu proje ile Saat Kulesine bakan alanlarda sokak sağlıklaştırması yapacağız. Bölge estetik olarak daha güzel bir görünüme sahip olacak” dedi.

İsmail Yağbat, Çöplü Arastasının restitüsyon ve restorasyon projelerinin bittiğini ifade ederek, “Proje ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra Aralık sonu yada Ocak ayı başında esnafımızla biraraya gelip proje hakkında bilgiler vereceğiz” şeklinde kaydetti. Gündem maddesi yapılan değerlendirmelerin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 20:03