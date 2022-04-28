Saat Kulesi’nden hastane 42 lira oldu

FATİH BATTAR

Çorum’da taksi ücretlerinde zam yapıldı. Zamla birlikte taksi açılış ücreti 7,50 TL'den 10 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL'den 30 TL'ye yükseltildi.

Artan maliyetler, akaryakıta gelen zamlar, sigorta ve kasko ücretlerine yapılan zamlardan dolayı böyle bir karar almak zorunda odluklarını belirten Taksiciler ve Minibüscüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum halkının bu zammı anlayışla karşılayacağını söyledi.

En son geçtiğimiz yıl Aralık ayında taksi ücretlerine zam yapıldığını aktaran Gayretli; “En son zam yaptığımız Aralık 2021 yılında 11 lira olan benzin fiyatı şu an 22-23 civarında. Sadece akaryakıta değil, lastiğe, sigortaya, kaskoya her şeye zam geldi. Artan maliyetlerden dolayı esnafımız mağdur oluyordu. Biz de 2 gün önce ücretlere zam kararı aldık. Aldığımız karar doğrultusunda Açılış 7.5 lira iken 10 liraya, km başına 7.5 lira iken 10 liraya, indi-bin fiyatlarını ise 20 liradan 30 liraya yükselttik.” dedi

Çorum’da taksici esnafının aldığı yeni zamla birlikte artık Saat Kulesi’nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 42 lira yazacak.