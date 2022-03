Saatcı’dan genel kurul açıklaması

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 6. Olağan Genel Kurulu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık-Sen Çorum Şubesinin 6. Olağan Genel kurul seçimleri için Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından 08.03.2022 tarihi itibariyle tüzükte öngörülen şekilde seçim sürecinin başlatılması ve seçimlerin yapılması için onay verilmiştir. Bu onay kapsamında delege adayı olmak isteyen üyelerimiz için 9 Mart Çarşamba günü delege adaylık duyuru ilanları kurum ve kuruluşlarda bulunan sendikamıza ait panolara asılmış ve 3 gün panolarda asılı kalmış ve 11 Mart Cuma günü saat 17.00 itibari ile delege adaylığı müracaatı sona ermiştir. 09-11 Mart 2022 tarihlerinde askıda kalan ilanlara ilişkin İlan Asma ve İlan İndirme tutanakları üyelerimiz tarafından imza altına alınmıştır”dedi.

Delege adaylığı için müracaat eden üyelere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Saatcı, “Yapılacak delege adaylığı seçimlerinde şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Delege seçimlerimiz kurum ve kuruluşlarda aynı gün değil, farklı günlerde yapılacaktır. Delege seçimlerinde üyelerimizin oy kullanmak için katılımları ve istedikleri delege adaylarını tercih etmelerini önemsiyoruz. 6. Olağan Genel Kurulumuzda 162 delege oy kullanacaktır. Bu delegelerin 12 tanesi (yönetim ve denetim kurulu üyeler) doğal delegelerimiz olup, kalan 150 delegeyi belirlemek için seçim yapılacaktır. Delege seçimlerinde önceki yıllarda olduğu gibi bu dönemde de birlik ve beraberliğimizin pekişeceğinden, kaybedenin olmayacağı, kazananın üyelerimiz ve sendikamızın olacağından hiç şüphemiz yoktur. Delege seçimlerimizde her zaman olduğu gibi tatlı bir rekabetin olması, kırıcı, ötekileştirici tutum ve davranışlardan uzak kalınması en büyük beklentimizdir. Seçimlerde her üyemizin özgür iradesi ile tercihlerini yapmaları temennimizdir. Sendikamıza her zemin ve zamanda desteklerini esirgemeyen üyelerimize öncelikle teşekkür ediyor, başta delege ve yapılacak olan 6. Genel Kurul seçimlerimizin Çorum'a, üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022, 18:12