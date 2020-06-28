Sabah namazında buluştular

MURAT ÇETİN

İnsani Değerler Platformu (İDP) üyeleri, camilerin 5 vakit namaza açılmasıyla birlikte sabah namazında Ulu Camii’nde buluştu.

100 gün boyunca sabah ve yatsı namazlarının kılınmadığı camiler, cemaatiyle buluştu. Sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyularak eda edilen sabah namazından sonra, Çorum Belediyesi tarafından cemaate çorba ikramında bulunuldu.

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, İDP Sözcüsü Tekin Çınar ve çok sayıda STK temsilcisi ve üyesinin katıldığı sabah namazında, camilerin cemaatiyle buluşmasının mutluluğu yaşandı.