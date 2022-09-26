Şaban Kabakçı güven tazeledi

Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi’nin 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi.

Divan başkanlığına Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurteli, başkan yardımcılıklarına Genel Sekreter Ahmet Şahin ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ziya Özdem, katip üyeliklere ise Sena Tırpan ve Arzu Yaltagil seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Faaliyet raporu, mali bilanço ve tahmini bütçenin okunup ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Seçimlerde mevcut Başkan Şaban Kabakçı’nın sunduğu tek liste oy birliği ile tekrar yönetime seçildi. Yönetim kurulu, Şaban Kabakçı, Altan Kocaseçer, Fırat Akçan, Mustafa Yeşil ve Özge Alim’den oluştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 15:19