Sabit internette kullanıcı şikâyeti

RECEP MEBET

Çorum şehir merkezinde ikamet eden bazı sabit internet aboneleri, operatör tarafından taahhüt edilen iletişim limiti ve hızında bir takım sorunlar yaşadıklarını dile getirdiler.

Özellikle uzaktan eğitim veren öğretmenlerden gelen şikâyetlere göre, internet paketlerinde tanımlı olan limitin yarıya yakınının kullanılamadığı öğrenildi.

“Çorum’da internet altyapısı mı yetersiz yoksa taahhüt edilen paket içerikleri gerçeği yansıtmıyor mu?” diye soran eğitimciler, yetkililere seslenerek problemle ilgili çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.