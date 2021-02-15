Sabit internette kullanıcı şikâyeti

Çorum şehir merkezinde ikamet eden bazı sabit internet aboneleri, operatör tarafından taahhüt edilen iletişim limiti ve hızında bir takım sorunlar yaşadıklarını dile getirdiler.

Sabit internette kullanıcı şikâyeti

RECEP MEBET
Çorum şehir merkezinde ikamet eden bazı sabit internet aboneleri, operatör tarafından taahhüt edilen iletişim limiti ve hızında bir takım sorunlar yaşadıklarını dile getirdiler.

Özellikle uzaktan eğitim veren öğretmenlerden gelen şikâyetlere göre, internet paketlerinde tanımlı olan limitin yarıya yakınının kullanılamadığı öğrenildi.

“Çorum’da internet altyapısı mı yetersiz yoksa taahhüt edilen paket içerikleri gerçeği yansıtmıyor mu?” diye soran eğitimciler, yetkililere seslenerek problemle ilgili çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 3 saat Önce

TTNet kullanıcısıyız, bıktırdı artık. Olabilecek en hızlı ve sınırsız paket ama sizin de yazdığınız gibi taahhüt edilen hıza hiç bir zaman ulaşamadığımız gibi bağlanırsak şükrediyoruz.

Misafir
Misafir - 2 saat Önce

İnternet aboneliği için başvuruya gittiğinizde önce bölgenizdeki internet hızını sorun eğer düşükse en pahalı paketinde alsanız işe yaramıyor bir sene boyunca verdiğiniz para boşa gidiyor böyle yerler için en ucuz sınırsız paketi almak daha mantıklı yüksek hızlı bir bölgeden düşük hızlı bölgeye nakil yaptırırken yetkilinin bana verdiği bilgi böyleydi

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