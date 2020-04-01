‘Sabrederek kazananlardan olacağız’

Zor zamanlarda yardımlaşmak ve sabretmenin önemine dikkat çeken İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Allah bizi nasıl imtihan ederse etsin, imanın gereklerinden taviz vermeyen kullarına daha çok yardım eder.” dedi.

Zor günlerde başına gelene sabreden, şeytanın ve başka güçlerin vesveselerini önemsemeyen müminin her şartta sınavı kazanacağını kaydeden Müftü Biçer, “Ümidimiz odur ki; bu salgından insanlık en az zararla kurtulur ve bizlerde bu afet sebebiyle sabrederek en çok kazanan kullardan oluruz.” dedi.

Müftü Biçer, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Allah (cc) kullarının bir kısmına bir musibet verdiyse onları o musibetle diğerlerini de musibete uğrayanların yanında ne kadar durdukları, onlara ne kadar destek olduklarıyla imtihan edecektir.

Mümin, evde de olsa işte de olsa hastanede de olsa Allah’ın kontrolü altında olduğunu unutmamalıdır. Bugünlerde parayla destek olan parasıyla, eliyle, diliyle, bedeniyle destek olanda onların ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Hiçbir şey yapamayan kendine, akrabalarına, mümin kardeşine hatta bütün insanlığa duasıyla destek olmalıdır.

Zor zamanda bir şey yapmayan mümin, kolay zamanda yapacağını zannetmemelidir. Müminlerin bu hastalıklarla, salgınlarla mücadelesi çok eskidir. İnsanlık bu hastalıklardan çok zararlar görmüştür.

Allah (cc) bu hastalıklarda ölenlere şehit sevabı verdiği gibi elini, cebini, gönlünü ihtiyaç sahiplerine açanlara, onlara duasıyla destek olanlara da çok büyük mükafatlar verecektir.

Ümidimiz odur ki; bu salgından insanlık en az zararla kurtulur ve bizlerde bu afet sebebiyle sabrederek en çok kazanan kullardan oluruz. Fırsat her zaman gelmez, bir kere gelir. Kazanan kazanır, isyan eden nankörlük eden de kaybeder. Allah (cc), Ümmet-i Muhammed’in ve tüm insanlığın yardımcısı olsun, her türlü bela ve musibetlerden korusun.”