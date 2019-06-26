İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı'nın kendi Twitter hesabından başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Başkanı Arslan Kaynar ile İskilip ve Merzifon halkı ile ilgili yaptığı hakaret dolu paylaşıma bir tepki de Ankara'dan geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İskilip Belediye Başkan Aday Adayı olan İşadamı Mustafa Arık, Bekir Özsaçmacı'nın siyasi üslup ve ahlakın son derece dışında bir paylaşım yaparak seviyesini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Başlı başına hakaret içeren cümleler karşısında duyarsız kalmayacaklarının altını çizen Mustafa Arık; 'Sabrımız her zamankinden daha sınırlı' diye konuştu.

Geçmiş yıllarda aynı şahsın il başkanı olabilmek için bugün hakaret ettiği Sayın Vahapoğlu'na yalvarırcasına bir tutum sergilediğini vurgulayan Arık, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi; 'Bilindiği üzere Bekir Özsaçmacı, İP İl Yetkilisi sıfatı ile şahsi Twitter hesabından MHP Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, İskilip ve Merzifon halkını hedef alarak, siyasi üslup ve ahlakın son derece dışında aşağılayıcı bir yakıştırma ve hakaret içeren paylaşımda bulunmuştur. Başlı başına hakaret dolu bu cümlelere karşı duyarsız kalmamız beklenemeyeceği gibi, Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanı, Merzifon halkı ve İskilip’in evladı olarak ayrı ayrı tüm vatandaşlarımız ve şahsım adına anlayış gösterilemeyecek, bu şuursuzca ve provake amaçlı yapılan paylaşıma karşı sessiz kalamayacağımızı açıkça belirtmek isterim.

Geçmiş yıllarda Genel Başkan Yardımcımıza, İl Başkanı olmak için yalvarırcasına kendini aşağılayıcı bir sıfatla tanımlayan bu şahıs, bugün sözde yöneticilik yaptığı birimden İl Başkanı vasfı İle partimizden geçmiş yıllarda Vekil Aday Adayı olarak karşısına çıktığı vatandaşlarına ve Partimizin Yöneticilerine karşı, çıkar ve menfaat ilişkilerine göre konum alıp aşağılayıcı bir dil ve yakıştırma İle hakaret etmiştir.

Şahsi menfaat ilişkisini gözeterek hareket edip, menfaat ve koltuk için vizyonunda halkına dahi hakaret etme yetisini kendine hak gören bu şahsın; siyasi hayatının kaderinin de kısa sürede silinip gitmesi artık kaçınılmaz bir sondur.

Başta Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Teşkilatımız ile İskilip, Merzifon ve Çorum halkından özür dilemesini, akabinde de derhal istifa etmesini sabırla beklemekteyiz.

Her ne kadar aynı partinin İskilip İlçe yöneticilerinden üzüntü ve özürlerini içeren açıklama yapılmışsa da, şahsının suskunluğu ve aksi bir açıklama yapmaması çirkin sözlerinin hala arkasında olduğunun göstergesi olmakla birlikte, şu saatlere kadar özür dilememesi, istifa etmemesi veya istifasının alınmamasını şiddetle kınıyor, sabrımızın her zamankinden daha sınırlı olduğunu belirtmek istiyorum.

Ayrıca kanunlar nezdinde cezalandırılması için hukuki süreç de en kısa sürede başlatılacaktır.'

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 12:42