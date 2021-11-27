Sacit Karyağdı vefat etti
Milli Eğitim Müdürlüğü eski personeli merhume Filiz Karaarslan ile
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli
Fizyoterapist Sevda Karyağdı'nın babaları, İl Özel İdaresi'nden emekli Nahit Karaarslan'ın kayınpederi,
Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hayrettin Egemen Karaarslan,
İl Afet Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi Erden Karaarslan, HKMO Yönetim Kurulu Genel Saymanı TEDAŞ Genel Müdürlüğü personeli
Harita Mühendisi Yeliz Karaarslan ve Fizyoterapist Soner Hıra'nın dedesi,
bakırcı esnafından Sacit Karyağdı (87) vefat etti.
Merhumun cenazesi 28 Kasım Pazar günü Ulucamide öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 22:55