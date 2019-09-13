Sadece diyetle bir yılda 34 kilo verdi

FATİH BATTAR

Çorum’da Kredi Yurtlar Kurumu’nda İlklimlendirme Görevlisi olarak görev yapan 34 yaşındaki Murat Yıldırım, kilo problemi ile başa çıkılmaz bir hal alınca sadece diyetle bir yılda tam 34 kilo vererek 132 kilodan 98 kiloya düştü.

Fazla kiloları nedeniyle çevresindekilerin bakışlarından sıkılan ve sağlığını da ciddi anlamda etkilemeye başlayınca diyetisyene başvurmaya karar veren Yıldırım, azmi ve inatcılığı ile fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

Daha önce zayıflama ilaçları kullanan ancak verdiği kilolardan daha fazlası alan Yıldırım’ın hayatı Diyetisyen Özlem Gök ile tanışmasıyla değişti.

Günde 3 ekmek yerken, bugün 1 dilim ekmeği bile zor yiyen Yıldırım, inanılmaz değişimini gazetemize anlattı.

‘ÖZLEM HOCA İLE TANIŞTIKTAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ’

Eşinin ve çevresinin baskıları ile diyetisyene başvurmaya karar veren Yıldırım; “Kilolarım nedeniyle sağlığım ciddi anlamda bozulmuştu. Yürümekte bile zorlanır hale gelmiştim. Kilolarımdan kurtulmak için önce zayıflama ilaçları kullandım. Hapları içince kilo vermeye başladım ancak hapları bırakınca aldığım kilolardan daha fazlasını almaya başladım. Ardından diyetisyene başvurdum ancak başarılı olamadım. En son eşimin de desteğiyle başka bir diyetisyene başvurmaya karar verdim. Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde Diyetisyen Özlem Gök ile tanıştım. Özlem hocamın verdiği diyet listesiyle 1 haftada 4 kilo verince motive oldum ve diyetime devam ettim. Özlem hoca ile tanıştıktan sonra hayatım değişti.” dedi

‘GÜNDE 3 EKMEK YİYORDUM’

Özlem Gök ile tanışmadan önce günde 3 ekmek yediğini belirten Yıldırım; “Abur cuburu çok fazla yerdim. Sabah, öğle, akşam, gece yatarken yediğime içtiğime hiç dikkat etmezdim. Özellikle et ve yağlı yemeklerin yanı sıra kola, enerji içeceği gibi gazlı içecekleri çok severdim. Ekmeği de severdim. Günde 3 ekmek yerdim. Şimdi bir dilim ekmeği zor yiyorum. Şimdi 18.00’dan sonra asla yemek yemiyorum.” diye konuştu

‘HEDEFİM 85 KİLO’

Diyete ilk başladığı hafta çok zorlandığını anlatan Yıldırım; “Özlem hocamın verdiği diyet listesini uygulamaya başladığım ilk hafta çok zorlandım. Düşünün günde 3 ekmek yiyen bir adamın bir anda sadece 3 dilim ekmek yiyerek günü geçirmesini. Haliyle biraz zorlandım ama ilk haftadan sonra kilo vermeye başladığımı görünce motive oldum ve bugün 132 kilodan 98 kiloya kadar düştüm. Hedefim 85 kiloya kadar düşmek.” şeklinde konuştu

‘ARKADAŞLARIM BENİ TANIYAMADI’

Arkadaşlarının artık kendisini tanımak zorlandığını ifade eden Yıldırım; “1 yılda 34 kilo verince biraz değişim oldu haliyle. 1 yıldır beni görmeyen arkadaşlar, bendeki bu değişimi görünce tanıyamayanlar bile oldu. Çok şaşıran oldu. 1 yılda nasıl bu hale geldin diye soruyorlar. Bende tabi nasıl verdiğimi anlatıyorum. Şuan çok mutluyum. İstediğim kıyafetleri giyebiliyorum. Kendimi rahat ve hafif hissediyorum. Spor da yapıyorum. Çok iyiyim. Eskiden kıyafet almaya sadece bir yere gider orda da kendime göre çok zor elbise bulurdum. Pantolon yada gömlek bulmak neredeyse imkansızdı. Şimdi istediğim mağazadan istediğim kıyafeti alabiliyorum.” ifadelerini kullandı.

‘ZAYIFLAMA HAPLARI İŞE YARAMIYOR’

Şu an çok mutlu olduğunu ve kendini çok iyi hissettiğini dile getiren Yıldım, kendisi gibi kilo vermek isteyenler için; “Benim gibi aşırı kiloları olan ve bir türlü kilo veremeyenler mutlaka bir diyetisyene başvurmalı. Zayıflama hapları yada ilaçları işe yarıyor gibi olsa da bıraktıktan sonra 2 katı kilo alıyorsunuz. Ben Özlem hocam ile tanılmadan önce çok umutsuzdum ama Özlem hoca sayesidne yeni bir hayata başlamış gibiyim. Sabah sporu çok önemli. Yürüyüş ve koşu olmazsa olmaz. Tabi yemek konusunda özellikle yağlı yiyecek ve gazlı içeceklerden uzak durulması da şart. Bunlar benim önerilerim ama herkesin önce Sağlıklı Yaşam Merkezleri’ne başvurmaları çok önemli. Çünkü burada uzman diyetisyenler sağlıklı nasıl kilo vereceğinizi anlatıyorlar.” tavsiyesinde bulundu

‘MURAT BEYİN BU BAŞARISI DİĞER HASTALARIMIZA DA ÖRNEK OLUYOR’

Yaklaşık bir yıl önce Çorum’da göreve başlayan Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezİ Diyetisyeni Özlem Gök ise Murat bey benim ilk hastalarımdan. Bir yıl önce tanıştık. Eşi ile birlikte bana geldiğinde çok umutsuzdu ama uyguladığımız diyet programı ile çok büyük yol kat ettik. Murat bey anlayışla ve sabırla süreci devam ettirdi. Bunun kısa süreli bir çözüm değil, uzun vadeli bir çözüm olduğunu bilerek yola çıktık. Haftalık diyet programlarımızı belirledik. Sağlıklı ve dengeli beslenme yolculuğumuz devam etti. Hedefimiz 85 kilonun altına düşmek ve ben bundan sonrasının çok daha kolay olacağını biliyorum. 1 yılda 34 kilo verdi. Ayda 4 kilo vermesi çok önemli. Daha fazla kilo vermesi vücudun dengesini bozabiliyor. O yüzden düzenli sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması için farklı bir diyet programı uyguladık ve başarılı oldu. 34 kilo verdi ama hala düzenli olarak kontrollerini yaptırmayı ihmal etmiyor. Murat beyin bu başarısı diğer hastalarımıza da örnek oluyor.” dedi