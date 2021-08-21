Sadece dumanı değil görüntüsü de zehirliyor!

Sigara, alkol ve madde kullanımı özellikle çocukları etkileyen ve dünyada artış gösteren bir sorun.

Toplum sağlığı için giderek artan bu problem aynı zamanda önlenebilir bir halk sağlığı sorunu. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızı bu bağımlılıktan uzak tutmak için çaba sarfetmek gerekiyorken çocukların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda bu konuya gösterilmesi gereken önemin gözden kaçırıldığı çok açık.

Çocuklar, biyolojik ve davranışsal farklılıklarından dolayı çevresel sigara dumanından en fazla etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Buna rağmen çocuk oyun alanları etrafında sigara içen yetişkin sayısı oldukça fazla. Ebeveynler çocuklarını her anlamda iyi yetiştirmek için bütün imkânlarını seferber ederken, işte en büyük hatalardan birine de burada düşüyor.

Çoğu aile, çocuğu oyun oynarken, etraflarında onları sorumsuzca sigara dumanına maruz bırakan yetişkinlerden dertli. Bilinçli ebeveynler çocuklarının, zararı saymakla bitmeyen sigara dumanının yanı sıra görüntüsünden de rahatsız olup, çocukların bu görüntüden de zehirlenmelerini istemiyor.

Pasif sigara içiminin çocuklar üzerindeki etkileri çok dramatik olduğundan bu duruma biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Unutulmamalı ki çocuklar sözlerden çok davranışlardan etkileniyor.

Öte yandan, çocuk parkları yanında sigara içme yasağı da unutulmuşa benziyor. Unutulmuş bu yasağı hatırlatmakta da yetkililere görev düşüyor.