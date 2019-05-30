‘Sadece İstanbul değil gönüller de fethedildi’

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İstanbul’un fethinin 566. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

“Türk ve dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan, dönüm noktası olan İstanbul’un fethinin 566. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.” diyen Ahlatcı, mesajında şunları kaydetti: “29 Mayıs 1453 tarihi öyle bir tarih ki tüm dünyanın seyrini değiştiren, fizik kurallarını rafa kaldıran, bir azmin ve kararlılığın, bir sevdanın ve gönül vermişliğin tarihidir. 21 yaşında gencecik bir sultanın “Ya ben İstanbul’u alırım ya da İstanbul beni!” sözünü dedirtebilecek kadar gözü kara bir komutanın, geçilemez denilen o surları geçtiği ve bir çağı kapatıp bir çağı açarak, Peygamber Efendimiz’'in “İstanbul bir gün feth olunacaktır. O’nu fetheden asker ne güzel askerdir. O’nu fetheden kumandan ne güzel kumandandır” hadis-i şerifine nail olduğu şanlı bir tarihtir.” dedi.

Bu kutlu şehri fethederek dünyanın merkezi yapan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra İstanbul’un, adaletli yönetimi altında farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı etnik kökenlerden insanların barış içinde yaşadığı, bir bilim, kültür ve sanat merkezi haline geldiğini belirterek, fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Kültürler arasındaki bu müstesna diyaloğun dünyaya örnek teşkil edecek bir toplum modelinin, bir arada yaşama tecrübesinin vücut bulduğu İstanbul’un bilim, kültür ve sanat alanlarında günümüzde de gelişmesini sürdüren, cazibesi yüksek bir dünya şehri olmasını sağlamıştır. Bu düşüncelerle âlemlerin sultanı Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olarak bizlere bu dünya kentini miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve O’nun kumandasındaki kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 566 yıldönümünü kutluyorum” (Haber Merkezi)