Sadettin muradına erdi

EROL TAŞKAN

Çorum kamuoyunun yakından tanıdığı Sadettin Asalıoğlu isimli engelli genç, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından açılan engelli kur'alarında sıralamaya girerek, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışmaya hak kazandı.



Yaklaşık 15 senedir tüm halk günü toplantılarına katılarak iş talebini ifade eden Sadettin, eli her defasında boşa çıksa da küsüp intizar etmeksizin meseleyi "Nasip-Kısmete' bağlamıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Sadettin Asalıoğlu, son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı engelli kadrosuna müracaat etti. Yapılan kur'a çekilişlerinde ismi çıkan Sadettin Asalıoğlu, önceki gün yapılan açıklamalarda kazandığı müjdesini aldı.

Çok büyük bir sevinç ve mutluluk yaşayan melek yüzlü Sadettin, bundan böyle çalışabilecek olmanın sevincini yaşıyor.



Hakimiyet, Sadettin'i tebrik eder, yeni işinin hayırlı olmasını diler.