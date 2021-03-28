Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak. Başvuru Formu kurumdan veya belediyenin internet sayfasından (https://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecektir.

Adaylar başvuru belgeleri ile birlikte, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacak olup, posta veya diğer şekillerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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