Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak. Başvuru    Formu    kurumdan    veya    belediyenin internet    sayfasından (https://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecektir.

Adaylar başvuru belgeleri ile birlikte, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat  17.00’ye  kadar  (mesai  günlerinde  saat  09:00-17:00  arasında)  Yeni  Mahalle Sadri  Artunç Caddesi   Belediye   İş   Merkezi   Kat:6   Safranbolu   Belediyesi   İnsan   Kaynakları   ve   Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular  şahsen  yapılacak  olup,  posta  veya  diğer  şekillerle  yapılacak  başvurular kabul edilmeyecektir.

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