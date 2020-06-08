Sağanak yağış ve dolu uyarısı!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 15.30 ile 19.00 arasında Tokat, Ordu'nun iç kesimleri, Kastamonu'nun Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde, Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde, Çorum'un Mecitözü ilçesi ile Amasya'nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel dolu yağışı, yağış anında şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 16:41