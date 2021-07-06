‘Sağlığımız tehdit altında’

EROL TAŞKAN

Binevler’de kurulan baz istasyonu için tepki gösteren çevre sakinleri, firmaların kamuflaj yöntemiyle baz istasyonu kurduğunu, doğal yaşam alanı olarak kabul edilen Binevler’e büyük bir zarar verildiğini dile getirdiler.

Bir araya gelerek tepkilerini ifade eden Binevler sakinleri adına açıklama yaparak konuyu aktaran Ahmet Bekar, “İnsanların sağlık hakkı gasp ediliyor. Çorum’un en güzide yaşam merkezlerinin arasında olan Binevler, önemli bir doğa kirliliği ve sağlık tehdidi ile karşı karşıya.” dedi.

Baca ya da farklı bir görünüm altında gizlenen baz istasyonlarının, çevre sakinlerinin haberi dahi olmadan kurulduğunu, gizli gizli iş yürütüldüğünü söyleyen Ahmet Bekar, açıklamasında şunları ifade etti;

“Mahallemizde bulunun bir meskene, kamufle edilmiş vaziyette bir baz istasyonu kuruldu. Sağlığımız hiçe sayarak kurulan bu baz istasyonu hepimizi tedirgin etti. Biz sağlıksız yaşamak istemiyoruz. Binevler şehrimizin göz bebeği olan sağlıklı yaşam merkezi olarak kabul edilen ve bu nedenle de yaşamayı seçtiğimiz bir yaşam alanı iken, Binevler’de insan sağlığını olumsuz etkilediği açıkça bilinen tehlike başgösterdi. Bu işi gizli gizli yapıyorlar. Zannetmiyorum ki, hiçbir kurum ve yetkili bu duruma izin vermez. Sağlımızın tehdit altında olmasına razı değiliz. Bu baz istasyonu, bir kişinin müstakil evine yaptırılacak ama bitişik nizamda ev olan başka boş arsalar yarın birgün ev olacak, hemen yanı başında okul planlaması var. Buna göz yumulmaması gerekir. Hemen yanı başımızda 60 haneli Hitit Park sitesi var. Orada yaşayan komşularımız da bu konudan rahatsız ve tepkili. Hukuki olarak haklarımızı korumak için adli müracaatlarımızı yaptık. Süreç devam ediyor. Herkese çağrıda bulunuyorum, artık bu baz istasyonu inşaatları özellikle baca görünümlü olarak kamufle ediliyor. Belki de çevrenize baktığınızda ne kadar baz istasyonu türetildiğini görmek de mümkündür. Özellikle tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, ülkemiz ve milletimiz adına da milli mücadeleye dönüşen bu süreçte sağlık konusunun önemi tüm çıplaklığı ile gündemde iken, bu tür bir çalışmanın sağlımızı etkilemesine, özellikle de çocuklarımızın geleceğini tehdit edecek hastalıkların yakalarına yapışmasına asla razı değiliz.”