Sağlığına kavuştu, Vali Çiftçi'ye teşekkür ziyaretinde bulundu

FATİH BATTAR

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde kalp ameliyatı olan 2.sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Zeynep, ailesi birlikte Vali Çiftçi'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kalp hastası küçük Zeynep, Ankara'da ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuştu Küçük Zeynep ve ailesi de ameliyat olmasında desteğini esirgemeyen Vali Çiftçi'yi ziyaret ederek, teşekkür etti. Vali Çiftçi küçük Zeynep'in sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileyi makamında ağırlayan Çiftçi, Küçük Zeynep'e kitap ve oyuncak hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 19:27