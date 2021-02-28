Sağlığında da vefatında da yalnız bırakmadı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz gün vefat eden engelli genç Yiğithan Öztürk’ün ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Geçtiğimiz yıl Yiğithan’ı sağlığında da yalnız bırakmayıp gönüllerine misafir olan Vali Mustafa Çiftçi, Yiğithan’ın vefatıyla birlikte Öztürk ailesini yine yalnız bırakmadı.

Anne Birdane-baba İbrahim Öztürk’ü ve Yiğithan’ın aynı zamanda kader arkadaşı olan Alihan’ı ve göz bebekleri küçük kardeşleri Yiğit Ali’yi teselli edip acılarını paylaşan Vali Mustafa Çiftçi’nin ziyaretinde İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan da hazır bulundu.

Ailenin en küçüğü Yiğit Ali’ye uzaktan kumandalı araba hediye eden Vali Çiftçi, anne Birdane Öztürk’ün talebiyle Alihan’a psikolojik destek verilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Vali Çiftçi, her ikisi de engelli olan evlatlarına gözü gibi bakan aileyi tebrik ederek, devlet olarak her konuda yanlarında olduğunu dile getirdi. Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren Öztürk ailesi, Vali Mustafa Çiftçi’ye kendilerine ve evlatlarına gösterdiği yakınlık ve samimiyet için teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 19:54