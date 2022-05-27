Sağlık Bakanı Koca ile hastaneyi görüştüler

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çorum’un sağlık yatırımlarını ele aldıklarını anlatan Ceylan, özellikle de eski Devlet Hastanesi’nin yeniden yapılması için ihale süreciyle ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

En kısa sürede ihale işlemi yapılarak hastanenin yapımına başlanacağını kaydeden Ceylan, diğer sağlık yatırımları konusunda da Çorum’a önemli kazanımlar sağlandığını söyledi.

Çorum’u bölgenin sağlık merkezi haline getirme noktasında ilerlediklerini ifade eden Ceylan, eski devlet hastanesinin bitirilmesiyle birlikte de sağlık kuruluşu açısından bölgenin en zengin ve kapsamlı ilinin Çorum olacağını belirtti.