Sağlık çalışanları aç kalan kuşları unutmadı

FATİH BATTAR

Pandemi döneminde canla başla insan hayatını kurtarmak için çalışan sağlık çalışanları, sokağa kısıtlamasında aç kalan kuşları da unutmadı.

Bir hastayı bıraktıktan sonra belediye binası önünde toplanan kuşları gören 112 çalışanları, ambulansı durdurarak aç kalan hayvanlar için yem bıraktı.

Yaklaşık 1 aydır haftasonu devam sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanların da unutulmaması gerektiğine dikkat çeken sağlık çalışanları; “Hayvanlar pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasında insanlar olmadığı için yemek bulmakta zorlanıyor. Belediye ekipleri sağolsun aç kalan hayvanları tabi unutmuyor. Bugün bizde bir hastamızı bıraktıktan sonra yolda yemek bulmaya çalışan güvercinleri gördük. Onlar için yem aldık.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 15:00