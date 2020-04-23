Sağlık çalışanları dans ederek moral depoluyor

Dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen Koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyorlar.

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covit temaslı personel polikliniğinde çalışanlar, çalışma ortamının stresinden dans terapisi yöntemi ile uzaklaşmaya çalışıyorlar.

Müzik eşliğinde içlerinden geldiği gibi dans eden ve karşılıklı olarak birbirleriyle aynı hareketleri yapan sağlık çalışanları, hem kendilerine hem de tedavi gören hastalara moral veriyor. Covit temaslı personel poliklinikte özel kıyafetleri tek tek sıra ile dans eden sağlıkçılar bu yaşadıklarını ölümsüzleştirmek için video çekimi yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020, 13:28