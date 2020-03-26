Sağlık çalışanlarına ameliyat tulumu jesti

FATİH BATTAR

Çorum’da Milönü Caddesi’nde ameliyat tulumu üretimi yapan Ersoy Tekstil, Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla iki hastaneye ameliyat tulumu hediye etti.

Türkiye genelinde Koronavirüse karşı önlem ve mücadele sürerken, bu mücadelenin başında yer alan sağlık çalışanlarına destekler devam ediyor. Çorum’da da ameliyat tulumu üretimi yapan Ersoy Tekstil, sağlık çalışanlarını unutmadı.

Boss Moda sahibi Sedat Karaağaç öncülüğünde ameliyat tulumu üretimi yapmaya başladıklarını belirten işletme sahiplerinden Eray Ersoy, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarına jest yapmak amacıyla Çorum’da iki hastaneye ameliyat tulumu hediye ettiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele için durmaksızın görev başında olan sağlık çalışanlarına destek amacıyla böyle bir jest hazırladıklarını dile getiren Ersoy; “Koronavirüsle mücadele kapsamında 7/24 görevleri başında olan teknisyenlerimizden doktorlarımıza, hemşirelerimizden müstahdemlerimize kadar tüm sağlık personellerimizin sağlığı için iki hastaneye ameliyat tulumu hediye ettik. Tüm dünyada maske ve ameliyat tulumu sıkıntısı yaşarken, Türkiye’de tekstil fabrikaları ve firmaları sağlık çalışanlarımız için maske ve ameliyat tulumu ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Biz de Ersoy Tekstil olarak zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde sağlık çalışanlarımıza bir nebze de destek olmak amacıyla böyle bir jest hazırladık. İnanıyorum ki devletimizin attığı kararlı adımlar, vatandaşlarımızın kurallara uyması ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri neticesinde bu hastalığa karşı mücadelemizi kısa sürede kazanacağız." dedi.