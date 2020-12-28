Sağlık çalışanlarına destek istedi

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Akkaş’ı makamında ziyaret etti.

Azak ve Özkan, Covid 19 enfeksiyonu geçiren tüm hekim ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pandemi süreci, sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve Çorum Tabip Odası’nın faaliyetleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Başkan Azak, “Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çok zorlu şartlarda pandemiyle mücadele ettikleri herkes tarafından biliniyor. Halkımızdan bizlere destek olmalarını ve Covid 19’a karşı tüm önlemleri eksiksiz uygulamalarını istiyoruz. Ancak hep birlikte mücadele edersek sonuç alabiliriz. Çorum Tabip Odası olarak daima hekimlerimizin yanındayız. Onlar için elimizden gelenin azamisini gösteriyoruz. Bu zorlu süreçleri sağlık idarecilerimizle beraber elbirliği ile atlatacağımıza inanıyoruz. Bize gösterdiği ilgi için odamızın kurucu başkanı da olan Başhekimimize teşekkür ediyor ve yeni yılda tüm çalışanları ve ailesi ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve bir sivil toplum kuruluşu olarak Çorum Tabip Odası’nın önemine vurgu yapan Op. Dr. Ömer Akkaş ise, ”Tüm hekimlerimize bu zor günlerde sabır ve kolaylıklar diliyorum. Pandemi sürecinde tüm halkımızın önlemlere uyarak sağlıkçılara destek olmasını bekliyoruz. Tabip Odamızın yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.