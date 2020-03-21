Sağlık çalışanlarına meyve jesti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu. Son günlerde yoğun bir tempo ile çalışan sağlık çalışanlarının moralini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla Çorum Belediyesi olarak böyle bir ikramda bulunduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bizler virüsten uzak durmanın bin bir türlü yolunu ararken, özveri ve fedakarlıklarla yüzyılın belasıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza muhabbetlerimi sunuyor, selamlarımı iletiyorum.” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ SERVİS

Çorum Belediyesi, koronovirüs salgınının başlaması ile birlikte hayli yorucu ve stresli günler geçiren sağlık çalışanlarını unutmadı. Başkan Aşgın’ın talimatı ile sağlık çalışanları, kendileri için özel olarak hazırlanan servislerle çalıştıkları sağlık kuruluşlarına götürülecek.

Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada “İçinde bulunduğumuz zor günlerde sağlık çalışanlarımızın ehemmiyetinin farkındayız. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık görevlilerimize ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. İyi ki varsınız.” dedi.

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