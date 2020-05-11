Sağlık çalışanlarını unutmadılar

CHP’li yöneticiler kadın sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin Anneler Günü’nü kutlayarak günün anısına çiçek ve hediye takdim etti.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, beraberinde CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ile birlikte Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının Anneler Günü’nü kutladı.

İl Başkanı Tahtasız, koronavirüs salgını sürecinde halkın sağlığı için büyük fedakarlık göstererek yoğun bir tempoda görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve güvenlik personeline teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 18:26