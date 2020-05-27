Sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Covid 19 mücadelesinin isimsiz kahramanları olan sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören hastaları da unutmadı. Başkan Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının bayramlarını tebrik etti.

Kendilerine yönelik bayram ziyareti nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren sağlık çalışanları, tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Aşgın, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden uzak gece gündüz çalışan kahraman sağlık personelimizin bayramlarını tebrik ettik. Allah, gayretlerini artırsın. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 19:22