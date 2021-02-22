‘Sağlık çalışanlarının temel sorunu ücret adaletsizliği’

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık-Sen tarafından yapılan Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu’nu değerlendirdi.

Rapora göre sağlık çalışanlarının en temel sorununun ücret adaletsizliği olduğunu vurgulayan Saatcı, “Sorunlar bir türlü çözüme kavuşturulmuyor, haklı beklentiler karşılanmıyor, sadece zamana bırakılıyor. Şayet bu faydalı bir yöntem olsaydı, yıllara sari sorunların bir kısmını bugün konuşuyor olmazdık.” dedi.

‘SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEYİN’

Sağlık çalışanlarının can yakıcı pek çok soruna sahip olduğunu söyleyen Saatcı, "Biz istiyoruz ki sağlık çalışanlarının sorunları yerine fedakarlıklarını konuşalım, alın terleriyle hayata tutunan hastalarının yaşama sevincine ortak olalım. Ancak bu çok da mümkün olmuyor. Çünkü bu sorunlar, bir türlü çözüme kavuşturulmuyor, haklı beklentiler karşılanmıyor, sadece zamana bırakılıyor. Şayet bu faydalı bir yöntem olsaydı, yıllara sari sorunların bir kısmını bugün konuşuyor olmazdık. Zamana bırakılması, zamanın geçmesi sağlık çalışanlarının sorununu çözmediği gibi belini büküyor, sorunları kangrene dönüştürüyor, ümitsizliğe sevk ediyor. Sağlık-Sen olarak bir defa daha çağrıda bulunuyoruz; sağlık emekçilerinin sorunlarını görmezden gelmeyin, ötelemeyin, yok saymayın. Çözün! Çözün ki moral ve motivasyonları artsın. Çözün ki tükenmişlik sendromu yaşamasınlar. Çözün ki mesai arkadaşları arasında ve iş yerlerinde çalışma barışı sağlansın. Ve çözün ki aile saadetleri artsın, yüzleri gülsün.” dedi.

‘HAKKANİYETSİZ DÖNER SERMAYE SİSTEMİ’

Pandemi süreciyle sağlık çalışanlarının sorunlarına yeni sorunlar eklendiğini ve yüklerinin arttığını ifade eden Saatcı, “Mali ve özlük haklarındaki eksiklikler ile haklı talep ve beklentilerin karşılanması noktasında iyileştirmeye gidilmemiş, maaşlar enflasyon karşısında erimiştir. Ücret adaletsizliği sağlık çalışanlarının en temel sorunudur. Ücret adaletsizliği sorununun temelinde hakkaniyetsiz döner sermaye sistemi yatmaktadır. Bu sistem nedeniyle aynı tarihte ve aynı statüde işe başlayıp da aynı işi yapan hekim dışı sağlık emekçilerinin bazılarının payına 1 TL düşerken bazılarının payına 2000 TL düşmektedir. 2000 TL alanların oranı ise yüzde 3'ü bulmamaktadır. Alın teri ise alın teri ama paylaşım hak getire. Böyle bir sistem olur mu? Çalışma barışı başta olmak üzere pek çok soruna kapı aralayan bu sistem, sağlık çalışanlarının hakkaniyetli kazanç paylaşımlarının önündeki en büyük engeldir. Sürekli sorun üreten bu sistem rötuşla düzelecek gibi değil, neşter vurmak lazımdır." dedi.

Sağlık çalışanları merkezli yeni bir döner sermaye sisteminin kurulması gerektiğini belirten Saatcı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yapılan bir başvuru üzerine Covid-19 salgını ile mücadele çalışmalarında görev yapan sağlık emekçilerine ek ödeme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi. Güzel bir gelişme bu. Ancak KDK tavsiye kararında, 'salgınla mücadelede fiilen görev yaptıklarını kanıtlama' şartını ise bizzat sağlık çalışanlarına yükledi. Bu kabul edilebilir bir durum olabilir mi? Çalışana çalıştığını ispat yükümlülüğü yüklenir mi? İdare ne güne duruyor? İdare kimin çalışıp kimin çalışmadığını bilmiyor mu? İşte bu nedenle, çalışan merkezli köklü bakış açısı değişikliği elzemdir.

Tüm bunların yanı sıra Ocak ayında yüzleri güldüren en önemli gelişme sağlık çalışanlarının aşılanması olmuştur. Sayın Bakanın ifadesiyle sağlık çalışanları salgın karşısında daha 'korunaklı' olmuşlardır. Keşke sağlık çalışanları, mali ve özlük hakları noktasında da bir an önce 'korunaklı' hale gelseler. Sağlık-Sen olarak çabamız, gayretimiz ve mücadelemiz bunun içindir."