Sağlık Müdürlüğü 25 şoför alacak

Sağlık İl Müdürlüğü İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 25 şoför alımı yapacak.

Sağlık İl Müdürlüğü ve İŞKUR ile imzalanan protokol kapsamında 25 kişi 6 ay boyunca istihdam edilecek. Çalışma programı 14 Aralık’ta başlayacak ve 11 Haziran 2021 sona erecek.

Başvurular 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde alınacak ve yönetmeliğe göre katılımcılar, geçerli başvurular içerisinden Noter kurası yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekimi ise 8 Aralık Salı günü saat 14.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde yapılacak ve Kovid 19 nedeniyle kura çekimine vatandaşlar alınmayacak.

Kura çekimi İŞKUR’un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen kişiler 4 Aralık Cuma gününe kadar (Cuma Dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden 04/12/2020 Cuma günü (Saat:24:00’a kadar) iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler İş arayan  Toplum Yararına ProgramlarTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmekte. İŞKUR İl Müdürlüklerinden program başvuruları alınmayacak.

Ayrıca, on iki ay içerisinde TYP’den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabilecekler. Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:

-İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

-18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

-Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

-Emekli ve malul aylığı almamak,

-İş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir

-Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak,

-Son altı ay içerisinde İŞKUR’un diğer programlarından (Kurs ve İşbaşı Eğitim programından) faydalanmamış olmak,

-En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak

-SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 18:24