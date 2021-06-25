Sağlık Müdürlüğü her yerde

MURAT ÇETİN

Aşı çalışmaları konusunda dünya genelinde büyük bir başarıya imza atan sağlıkçılarımız, toplumun tüm kesimlerinin aşıya ulaşması için adeta seferberlik başlattı. Çorum Oto Galericiler Sitesi Yönetimi’nin talebi üzerine mobil ekiplerini seferber eden Sağlık Müdürlüğü, esnafa Covid19 aşısı yaptı.

Dernek Başkanı Fahri Yandık, Sağılık Bakanı Fahrettin Koca’yı twitter hesabından etiketleyerek, “Sayın Bakanım biz aşımızı olduk” mesajı çekti.

Yandık Sağlık Müdürlüğü’ne ve görevli personeline teşekkür ettiği açıklamasında, aşı çalışmalarında gayretle çalışan tüm sağlıkçılara minnettar olduklarını dile getirdi.