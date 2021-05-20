Sağlık Ocağı ile Sağlık Müdürlüğü mahkemelik oldu

FATİH BATTAR

Çorum’da Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi ile Sağlık İl Müdürlüğü ikinci kez mahkemelik oldu.

Kendilerine yer tahsis edilene kadar binadan taşınmak istemeyen Aile Sağlık Merkezi yöneticileri ile binanın boşaltılması için ihtarname gönderen İl Sağlık Müdürlüğü karşı karşıya geldi.

Edinilen bilgilere göre Aile Sağlığı Merkezi yöneticileri depreme dayanıksız binadan taşınmak istemezken, konuyu yargıya taşıdı.

Sağlık Müdürlüğü’nün kendilerine ya bir yer tahsisi yapmasını ya da binada sadece tadilat olmasını isteyen aile sağlığı merkezi yöneticileri, binayı boşaltmamakta ısrarlı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün ise merkez yöneticilerine yeni binaya taşınmaları gerektiği yönünde ikinci kez ihtarname gönderildiği öğrenildi. Bunun üzerine Aile Sağlığı Merkezi yöneticileri konuyu mahkemeye taşıdı. İddialara göre mahkeme Aile Sağlığı Merkezi yöneticilerini haklı bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü’nün de konuyu bir üst mahkemeye taşıdığı gelen bilgiler arasında.

Sağlık Müdürlüğü’nün, binanın boşaltılmaması halinde kanuni işlem uygulanacağı öğrenilirken, Aile Sağlığı Merkezi yöneticilerinin de Sağlık Müdürlüğü’nün kendilerine yer tahsis edilene kadar binayı boşaltmayacakları ve hizmetlerine devam edecekleri belirtildi.

5 yıl önce Sağlık Yapıları Değerlendirme Komisyonunca yapılan denetimlerde, ihtiyaca uygun olmadığı belirlenerek yıkımına karar verilen Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık hizmetleri hala devam ederken, binanın akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 19:11