Sağlık personelinden ÇESOB’a teşekkür

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık personelleri, kapılarını kendilerini açan Çorum Esnaf ve Sanatkalar Odası Başkanı Recep Gür, oda başkanları ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Koronavirüs dolayısıyla evlerine gidemeklerini belirten sağlık çalışanları, bu zor günlerde ÇESOB Misafirhanesi’nin kapılarını açan ve kendilerini en iyi şekilde ağırlayan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarına teşekkür etti.

Hastane yönetimine de kendilerine kalacak yer konusunda yardımcı olduğu için teşekkür eden sağlık çalışanları; “Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs dolayısıyla zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs en çok biz sağlıkçıları etkiledi. Koronavirüs aslında bir sağlık savaşı ve biz bu savaşta sağlık personeli olarak en önde gidiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye çok yakında bu savaşı en kısa sürede atlacak. Çünkü Türkiye’nin sağlık sistemini tüm dünya gördü. Şimdilik zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs dolayısıyla evimize gidemiyoruz ve bu zor günlerde bize kapılarını sonuna kadar ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarına çok teşekkür ediyoruz.” dedi