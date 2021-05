Sağlık Sen Çorum Şubesi yeni yerinde

Sağlık-Sen Çorum Şubesi, mülkiyetini alarak taşındıkları yeni binaya yerleşti.

Gazi Caddesi numara 31/14 adresinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “Sendika binasının mülkiyetinin alınmasında her türlü desteği gösteren Sendika Genel Merkez yöneticilerimize şubem adına teşekkür ediyorum. Ayrıca mülkiyet alacak gücün kazanılmasında en büyük desteğimiz tabi ki bizlere inanan, güvenen, üyelikleri ile her zaman yanımızda bulunan çok değerli üyelerimizdir. Üyelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Üyelerimiz hizmet ve mücadelenin en iyisine layık en değerli varlılığımızdır. Yıllardan beri rakip sendikaların her türlü karalamalarına, sataşmalarına, iftiralarına rağmen bizlerden desteğini çekmeyen bizleri her yıl açık ara yetkili kılan üyelerimize minnettarız.” dedi.

‘HAKKIMIZ VERİLMİYOR’

Sendikal olarak ilkesel davranmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Saatcı, şu açıklamayı yaptı: “Hayal satmıyoruz. Önce güçlü bir devlet diyoruz. Devlet güçlü olsun ki vatandaşlarımız ve kamu çalışanları da emeklerinin karşılığını alabilsinler. Ancak sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak hakkımızın verildiğini söyleyemeyiz. Döner sermaye adaletsizliği, sabit ücretin genel bütçeden değil döner sermayeden verilmesi, artan iş yükü, azalan ücret (doktor dışında çalışanlara icap ücretlerinin verilmemesi) nöbet ücreti verilmemesi için idarelerin zorlanması, yetersiz personel, pandemi döneminde diğer kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına pozitif (esnek mesai, kronik rahatsızlık, 60 yaş üstü, 10 yaş altı çocuk uygulaması vb.) ayrımcılık yapılması, buna karşılık sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki fedakar ve özverili çalışmalarının karşılığında moral ve motivasyon açısından pandemi ile sınırlı olmak üzere ek ücret verilmemesi, sabitlerin emekliliğe yansıtılmaması vb. birçok konuda eksiklerin ve sıkıntıların devam ediyor olması kabul edilemez. İşçi sendikaları ile yapılan toplu sözleşmelerde işçilere ekonomik ve sosyal haklar verilirken, ekonomik sıkıntıdan bahsedilmezken, ekonomik sıkıntılar gündeme getirilmezken, memur sendikalarıyla yapılan toplu iş sözleşmesinde günlerce yarım puanın hesabının yapılması asla kabul edilemez. Devlet güçlü olsun derken, devlet bu gücünü toplu sözleşme haklarımızı kısıtlama noktasında kullansın istemeyiz. Toplu sözleşmede işçi sendikalarına verilen ekonomik ve sosyal haklar, asgari seviyede mutlaka sağlık ve sosyal çalışanlarına da verilmelidir. Kamuda çalışma barışının bozulmaması için bu zorunludur. Bunların bugüne kadar takipçisi olduğumuz gibi bundan sonra da çözüm üretilene kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”

