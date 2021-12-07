Sağlık Sen’den zam protestosu!

FATİH BATTAR

Memur Sen’e bağlı Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanlığı, sağlık çalışanlarını kapsamayan zam önergesini protesto etti.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri zamdan sadece doktorların değil, tüm sağlık çalışanlarının yararlanması gerektiğini belirterek, basın açıklamalı eylem gerçekleştirdi.

Sendika adına bir konuşma yapan Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi; “Yetkili sendika olarak biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Siyaset eliyle, kanun düzeyinde ayrımcılık yapılmasına karşıyız.” dedi

Sağlık sisteminin bu ve benzer kötülüklerle haksızlıklarla ayakta kalması mümkün olamayacağını ifade eden Saatçi; “Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknikeri ambulans şoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz, bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası, bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz. Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor. Sağlık sisteminin bu ve benzer kötülüklerle haksızlıklarla ayakta kalması mümkün değildir. Türkiye’de kamu adına 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor. Görev tanımları farklıdır ancak yaptıkları iş insanımıza sağlık hizmeti sunmaktır. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz. Meclisten yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulamaya sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar. Sağlık Sen olarak bu vehamete dur demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle genel merkezimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Sağlık ordumuz bu tür yanlışlıkları ve haksızlıkları asla hak etmiyor. Ümit ve temennimiz çok geç olmadan kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir.” ifadelerini kullandı