‘Sağlık sisteminin yükü eczacıların omuzunda’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, özellikle pandemi döneminde eczacının omuzlarına yüklenen yükün ağırlaştığını söyledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, parti yöneticileriyle birlikte, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda güven tazeleyen Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tahtasız ve beraberindekiler, sektörün sıkıntıları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler, döviz kuru artışıyla ilaç kuru arasındaki yüksek farktan dolayı piyasada olmayan ilaçların eczanelerde sorun yarattığını anlatarak, internet üzerinden satışı yapılan ilaç dışı ürünlerin kontrolsüzlüğünden yakındı.

Güler, yeni mezun eczacılara kamuda ve diğer sağlık kuruluşlarında istihdam sağlanmasını isteyerek, çok sayıda Eczacılık Fakültesi açılmasının eczacılık mesleğini de gelecekte işsizlikle karşı karşıya bırakacağından dolayı sınırlandırılması ya da kontenjan azaltılması gerektiğinin altını çizdi. Güler, eczacılık mesleğinin öneminden bahsederek, bu mesleğin geleceğinin tehlikeye atılmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Tahtasız ise eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, sağlık danışmanı eczacıların yaşadıkları sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Tahtasız, kutsal bir görevi yerine getiren eczacıların sorunlarının çözülmesini, yasal düzenlemelerle mesleğin güçlü kılınmasını arzu ettiklerini söyledi. Pandemi döneminde eczacıların öneminin daha net bir şekilde ortaya çıktığına vurgu yapan Tahtasız, bu süreçte özveriyle, yoğun bir tempoyla görev yapan tüm eczacılara teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız eczacıların taleplerinin karşılanması ve sorunlarının çözümü için gereken çabayı göstereceklerini, talepleri Genel Merkez'e ve ilgili kurumlara ileteceklerini söyledi.

Tahtasız'a ziyareti sırasında; Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Ali Bükücü ve Utku Ulaş Taşar da eşlik etti. (Haber Merkezi)