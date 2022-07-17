‘Sağlık tamamen ücretsiz olmalı’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, işsiz ve dar gelirli vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS)’ye de zam geldiğini belirtti.

Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS priminin 150 liradan 195 liraya çıktığını ifade eden Ulaş Tokgöz, “İşsiz ve dar gelirli vatandaşlar bu ücreti nasıl ödesin?” diye sordu.

Sağlığın tamamen ücretsiz olması gerektiğinin altını çizen Tokgöz, bunun devletin vatandaşına bir borcu olduğunu ifade etti.

AKP iktidarının yanlış ekonomik politikalarının yükünü hep dar gelirli vatandaşların üzerine yüklediğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, ekonomideki istikrarsızlık ve güvensizlik ortamından dolayı kimsenin yatırım yapmaktan kaçındığını, bunun sonucunda da istikrarın bir türlü sağlamadığını dile getirdi.

Esnafın da her gün iş yerini zararla kapattığını kaydeden Tokgöz, “Daha neyi bekliyorsunuz. Ülkemizde istikrar ve güven ortamının oluşması için erken değil, hemen seçim” dedi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kemer sıkma adı altında bu ülkenin ücretli çalışanlarına, emeklilerine, çiftçilerine ve işsizlerine ağır bir fatura çıkarıyorlar. Krizi kim çıkardıysa faturayı onlar ödesin. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u geçim sıkıntısı çekiyor. Eskiden ev almak hayaldi, şimdi maaşlı çalışan için bir araba almak bile hayal oldu. Arabası olan da kontağı çevirmek için 40 kere düşünüyor. Ülkemiz ancak güveni sağlayacak bir programla yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni liyakatli kadrolarla çok kısa sürede ayağa kalkar. İlk yapılacak seçimde gelin oylarınızı 6 oka basın, ülkenin nasıl düzlüğe çıktığını görün. Yoksa milletimiz işsizlik ile hayat pahalılığı arasında sıkışıp kalacak. Sofralarındaki ekmek daha da küçülecek. İnsanlar kuyruklara mahkum olmaya, esnafımız da borç ve faturalarla ezilmeye devam edecek.”

Ulaş Tokgöz ayrıca, tüm Çorum halkının geçmiş Kurban Bayramını kutlayarak, sağlık ve mutluluklar temenni etti. (Haber Merkezi)