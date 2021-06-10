‘Sağlık teknolojisinde lokomotif olacağız’

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi başarılı bir organizasyona daha imza atarak, havaların ısınmasıyla birlikte sıkça görülmeye başlanan kene vakalarının önlenmesi ve KKKA ile mücadelede yapılan çalışmalara uluslararası boyutta ev sahipliği yaptı. Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENEM) ile Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile “Her Yönüyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” Uluslararası Katılımlı Hibrit Sempozyumu’nda konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ‘Sağlık teknolojisi alanında lokomotif olacağız’ dedi.

Dün MYO Ethem Erkoç Yerleşkesinde gerçekleşen programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü (KU-IS CID) Prof. Dr. Önder Ergönül, KENEM Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan KENEM Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam, kenenin 2003 yılından beri görüldüğünü belirterek, “Araştırma-geliştirme çalışmaları başta olmak üzere her türlü bilimsel faaliyetin çok merkezli ve iş ortaklığı şeklinde yapılması bilimsel faaliyetlerin kalitesini ve görünürlüğünü artırmaktadır. Bu iş birlikleri ulusal veya uluslararası düzeyde olabilmektedir. İşte biz de hem kliniğimiz hem de üniversitemiz bünyesindeki KENEM merkezimiz ile diğer merkez ve araştırmacılarla iş birliği içinde çalışmaları sürdürmekteyiz.” dedi.

Her iki merkez bünyesinde çalışan bilim insanları ile bilime katkıda bulunacak araştırmalar planladıklarını ifade eden Nurcan Baykam, “Sempozyumda tecrübelerimiz ışığında patogenez, tanı ve tedavi de neler yapılabileceğini tartışacağız.” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN EN İYİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARINI YAPTIK’

KU-IS CID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül de koronavirüsten kazandıkları deneyimleri daha önce yaptıkları kırım kongo çalışmalarıyla birleştirerek dünya bilimine katkı sunmak istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ndeki bazı boşlukları birleştirmek için buradayız. Bu konudaki belki Türkiye’nin en iyi bilimsel çalışmalarını yaptık ve dünyayla paylaştık. Bilimsel çalışmalar açısından gençler için önemli bir ders. Çorum yeniden bizi birleştirdi. Medeniyetlerin beşiğinde buluşturmak son derece anlamlı. Koronavirüsten kazandığımız deneyimleri önceki kırım kongo çalışmalarıyla birleştirerek dünya bilimine katkıda bulunmak üzere buradayız.”

‘SAĞLIK TEKNOLOJİSİ ALANINDA LOKOMOTİF OLACAĞIZ’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise üniversite olarak farklı yoğunluklardan dolayı ortaya çıkaramadıkları ciddi çalışmalarının olduğunu vurgulayarak, “Kim ne kadar ortaya koyup, bu katkıları bir araya getirip güzel bir çalışma bütünü oluşturabilirsek uluslararası arenada daha ciddi geri dönüşler alırız diye ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık teknolojisi alanında üniversitenin bir lokomotif rol üstlenmesi için bazı çalışmalar yaptıklarını da belirten Ali Osman Öztürk, “HİTÜ olarak boyumuzun ölçüsü kadar, abartmadan her şeyi yapmaya hazırız. Bu anlamda bölgesel ihtisas kalkınma anlamında küçük adımlar atmaya başladık. Bunlar da büyük adımlara dönüşecek. Sağlık teknolojisi alanında bir lokomotif rol üstlenmesi için bazı çalışmalar yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından KENEM Müdürü Nurcan Baykam “KKKA Klinik Özellikleri ve Hasta Yönetimi”, Koç Üniversitesi’nden Gülen Esken “KKKA Patogenezinde Gelişmeler”, Hitit Üniversitesi’nden Aysel Çelikbaş “Kovid Pandemisinde KKKA Yönetimi”, Madrid Üniversitesi’nden Rafael Delgado “Ebola ve Kovid'in Bulaş ve Patogenez İlişkili Laboratuvar Tecrübelerinden KKKA'ya Yansımalar”, İspanya La Paz Üniversitesi’nden Marta Mora da “İspanya'da KKKA ve İzolasyon Yöntemleri” başlıkları altında katılımcılara sunum yaptılar.